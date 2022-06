Internationale erkenning voor Borstcentrum Jessa Ziekenhuis: "Overlevingskansen zijn 27 procent hoger dan gemiddeld"

Het borstcentrum bestaat uit een team van specialisten met de juiste omkadering en dat is van essentieel belang, zegt Dr. Orye: "Daardoor kunnen we ook goede resultaten neerzetten. Zo zijn de overlevingskansen van borstkankerpatiënten bij ons hoog. De laatste cijfers tonen aan dat 86.5 % van onze patiënten nog leeft vijf jaar na de diagnose. Dat betekent dat we samen met Leuven tot de top 5 behoren wat betreft overlevingskansen. En dat is 27 % hoger dan gemiddeld. Dat is toch wel iets waar we als team heel fier op mogen zijn."