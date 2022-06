Bram Tankink organiseert opnieuw grenspalenklassieker: meer dan 400 kilometer fietsen langs B-NL grens

“Het is begonnen als grap,” legt Tankink uit, “want eigenlijk was het mijn trainingsmaatje en teamgenoot Jos Van Emden die wel eens naar een grenspaal reed, als doel tijdens trainingstochtjes. We zijn ook twee Nederlanders die in Belgisch Limburg wonen, dus we hebben de grens ook echt overgestoken. Maar dat is dan wat uit de hand gelopen en zo hebben we heel veel van die palen bezocht. En het is echt heel mooi want iedere plek met zo’n grenspaal heeft ook een verhaal.”