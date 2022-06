Brugge heeft een plan klaar om hoogbouw in de binnenstad te verbieden

De stad Brugge heeft een plan opgesteld om haar historische skyline te beschermen. Daarin staat waar er wel hoge gebouwen gebouwd mogen worden en waar niet. Zo wil de stad vermijden dat het zicht op de historische torens in de binnenstad door hoge appartementsgebouwen belemmerd wordt, maar ook dat er op andere plaatsen wél hoogbouw kan komen.

Zonder zo'n plan riskeren sommige bouwprojecten in een impasse terecht te komen, omdat er vooraf goedkeuring gevraagd moet worden aan UNESCO. Het was de werelderfgoedorganisatie zelf die vroeg naar zo'n plan. In andere steden, zoals Amsterdam, bestaan zulke plannen al.