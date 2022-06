Burgerplatform voert actie tegen hoogspanningslijn Ventilus aan schoolpoort Vrije Basisschool ‘t Boompje in Jabbeke

“Windenergie op zee wordt bijzonder gewaardeerd”, legt Erik Blauwet van het burgerplatform uit. “Maar de eventuele bovengrondse hoogspanningslijnen zijn onaanvaardbaar.” In de gemeente Jabbeke is er trouwens een structuurplan dat bepaalt dat een eventuele uitbreiding van het hoogspanningsnet ondergronds dient te gebeuren. Deze actie moet dat plan kracht bijzetten. “Bovengrondse lijnen zijn in een dicht bebouwd land als het onze niet meer van deze tijd”, vult Blauwet aan. “Zo is er niet alleen de visuele vervuiling maar is er een statistisch verband tussen de magnetische straling en kinderleukemie bij langdurige blootstelling.”



Het was dus niet toevallig dat er aan de schoolpoort van basisschool 't Boompje actie werd gevoerd. “In de zoekzone voor die hoogspanningslijn liggen trouwens tientallen scholen en locaties voor kinderopvang", weet Blauwet.