Buschauffeur van De Lijn krijgt klap van reiziger in Zaventem: "Aantal gevallen van agressie neemt toe"

Vanmorgen was er een incident op een bus van De Lijn ter hoogte van de Grote Daalstraat in Zaventem. De buschauffeur zou door een reiziger in zijn gezicht zijn geslagen. “Uit de eerste verklaringen blijkt dat er een dispuut is ontstaan over het betalen van de rit”, zegt woordvoerster Ellen Vanderpoel van de lokale politie Zaventem. “De chauffeur heeft daarbij een slag gekregen in zijn gezicht. Hij is naar het ziekenhuis gegaan voor verdere verzorging.”