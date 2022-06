Na Angelina Jolie en Bono duikt nu ook acteur Ben Stiller op in Oekraïne: wat doen al die beroemdheden daar eigenlijk?

Begin mei dook U2-zanger plots op in de metro van Kiev. De burgers van de Oekraïense hoofdstad schuilen er tegen Russische bombardementen, maar dat kon de Ierse zanger blijkbaar niet tegenhouden om enkele van zijn grootste hits boven te halen.

Samen met the Edge, zijn gitarist bij U2, bracht hij onder meer de nummers "With or without you" en "Pride (in the name of love)".