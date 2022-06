Plots is daar een nieuwe mobiele operator voor consumenten: Belgisch-Roemeens onderonsje daagt grote namen uit

"We zijn ervan overtuigd dat we snel het netwerk en diensten van hoge kwaliteit kunnen aanbieden aan zeer betaalbare prijzen", reageert Valentin Popoviciu, vice-president van Digi, alvast ambitieus in een persmededeling. "Het wordt in eerste instantie een mobiel data- en telefonie-abonnement", zegt Citymesh-oprichter Mitch De Geest aan VRT NWS. "Maar later zullen we bekijken of we ook een bekabeld abonnement kunnen aanbieden. Onze focus ligt nu eerst op de uitbouw van het netwerk. Vanaf 2023 zullen we kijken wanneer we echt kunnen lanceren."