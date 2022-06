Dan toch geen toeristentaks in Eeklo na kritiek van horeca en protest op sociale media

Eeklo wilde al haar toeristen 1,75 euro laten betalen voor een overnachting. De bedoeling van de stad was om het extra budget te investeren om nog meer toeristen naar Eeklo te trekken. Maar het idee werd slecht onthaald: er kwam een storm van protest op sociale media, en ook de toeristische sector in Eeklo wilde er niet van weten. Daarom wordt het plan nu weer afgevoerd.

"Jammer," vindt schepen van Toerisme Hilde Lampaert (N-VA), "want ik ben ervan overtuigd dat het invoeren van die taks wel een goed idee is. Maar we hebben een fout gemaakt in het proces, we zijn eigenlijk een de logiessector voorbijgegaan."