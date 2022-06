Onderwijsexpert Dirk Van Damme: "Kwaliteit van het onderwijs zal nog slechter worden voor het beter gaat"

Daar kwam volgens Van Damme een tegenreactie op. “Er vond een mentaliteitswijziging plaats bij gezinnen die veel softer was, minder veeleisend. We moeten niet de klok terugdraaien, maar wel op een verstandige manier implementeren wat de wetenschap zegt over studeren. Memoriseren is belangrijk, terwijl we dat nu volledig uit de eindtermen hebben gegooid. Maaltafels, grammatica: het is uit den boze omdat het vaardigheidsgericht moet zijn. We moeten kennis in ere herstellen en daarbij gebruik maken van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.”