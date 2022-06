Kunstenfestival Documenta verwijdert installatie na klachten dat die anti-Joodse afbeeldingen zou bevatten

In een verklaring op haar Facebook-pagina benadrukt Taring Padi dat hun werk, dat in 2002 voor het eerst werd tentoongesteld op een kunstenfestival in Australië, "op geen enkele manier gerelateerd is aan antisemitisme”.

"De installatie maakt deel uit van een campagne tegen het militarisme en het geweld dat we in Indonesië hebben meegemaakt tijdens de 32-jarige militaire dictatuur van Soeharto, en tegen de erfenis daarvan die nog steeds nazindert. De afbeeldingen van militaire figuren zijn een uiting van deze ervaringen. Ze verwijzen naar symboliek die wijdverbreid is in de politieke context van Indonesië. Denk maar aan de corrupte regering en de militaire generaals en hun soldaten, die worden gesymboliseerd als varkens, honden en ratten om kritiek te leveren op een uitbuitend kapitalistisch systeem en militair geweld."

Het kunstenaarscollectief verontschuldigt zich "voor het leed dat dit heeft veroorzaakt".