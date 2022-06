Experten werken samen aan een nieuw toekomstplan voor Beringen-Mijn

Zo werd onder andere bekeken hoe de sites van de kerk en het Mijnstadion eventueel kunnen verbonden worden, hoe de mobiliteit een heet hangijzer is, en of er een nieuwe bestemming moet gezocht worden voor het oude administratief centrum van de stad. Ook de ingang van be-MINE Boulevard en de site van de Posthoorn worden kritisch onder de loep genomen. En dat is er nog de ontwikkeling van het Houtpark door be-MINE waarbij de buurt toch veel vragen over had. Over het Houtpark komt er donderdag nog een aparte sessie. Al de bevindingen van deze werkweek worden dan gebundeld en overgemaakt aan de Stad Beringen.