Gratis randparking in Oostende tijdens zomermaanden: "Op minder dan 2 kilometer van winkelstraten"

De parking is doorlopend open van 25 juni tot 4 september en het is mogelijk om de wagen meerdere dagen te laten staan. Het terrein ligt op minder dan twee kilometer van de winkelstraten. Je kan dus te voet via het uitgestippeld parcours, maar er werd ook een bushalte van De Lijn voorzien. Wie de bus neemt, betaalt dan wel 2,5 euro per rit.

"We verwachten opnieuw drukke zomerdagen in Oostende, met heel wat bezoekers. Velen van hen komen nog steeds met de wagen en door de randparking open te stellen creëren we extra capaciteit", reageert burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).