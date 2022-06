Zomerfestivals te duur? In Avelgem is er deze zomer het "Festival voor iedereen"

Op 2 juli organiseert de vzw Esperantoo (die zich inzet voor sociale cohesie en gelijke kansen) speciaal voor mensen voor wie het prijskaartje van de zomerfestivals veel te hoog is het "Festival voor Iedereen". Naast livemuziek zal er ook kinderanimatie zijn. Een ticket kost vijf euro, maar mensen die het financieel niet breed hebben, kunnen er nog goedkoper naartoe.

Iedereen moet de kans krijgen om de zomer feestelijk in te zetten, zegt Lotte Verplancke van vzw Esperantoo: "De bezoekers krijgen een drankkaart in het sociaal huis. Dat geldt als toegansticket waarmee ze al iets kunnen drinken met het hele gezin. Op die manier is er aan de kassa ook geen opdeling tussen wie het sociaal tarief betaalt en wie niet. We willen de drempel voor die mensen verlagen, want het is moeilijker om hen te bereiken of hen naar een activiteit te krijgen."