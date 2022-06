Football Girls Leuven uitgeroepen tot Tofste Sportclub van Leuven

"Mensen die op onze club gestemd hebben, waarderen het dat wij inzetten op laagdrempeligheid, inclusie en duurzaamheid", vertel voorzitter en trainer Marnix Beyens aan Radio 2. "We proberen zoveel mogelijk drempels weg te halen die er in het verleden voor gezorgd hebben dat meisjes zich niet bij een voetbalploeg aansloten. We werken ook financiële drempels weg: het inschrijvingsgeld wordt berekend op basis van het inkomen van de ouders."

"We zijn een club die voor ieder meisje of vrouw openstaat, maar we willen ook echt voetballen. Komend seizoen zullen we met zeven ploegen deelnemen aan de competitie. En net zoals andere voetbalclubs zijn ook wij op zoek naar nieuwe trainers. Maar we zijn vooral een familiale club", besluit Beyens.