Franse premier Borne biedt ontslag aan na verkiezingen, maar president Macron weigert

In Frankrijk is het de gewoonte dat een premier, die door de president benoemd wordt, zijn of haar ontslag indient na parlementsverkiezingen. De tweede ronde van die verkiezingen vond afgelopen zondag plaats. Macrons coalitie verloor toen haar absolute meerderheid in het Franse parlement en moet nu opnieuw rekening houden met een stevige linkse en in mindere mate radicaal-rechtse oppositie.