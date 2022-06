Even snel toetreden tot de EU, zoals Oekraïne wil? Zes Balkanlanden wachten er al 20 jaar op

Het was eind november 2000 toen de Europese Unie de landen van voormalig Joegoslavië plus Albanië bijeenriep voor een Balkantop in de Kroatische hoofdstad Zagreb. Nog geen twee maanden eerder was in de Servische hoofdstad Belgrado de nationalistische Servische president Slobodan Milosevic van de macht verdreven, en begin dat jaar was na de dood van de Kroatische oorlogsleider Franjo Tudjman ook in Kroatië een frisse politieke wind gaan waaien. De Balkanlanden leken aan een nieuw tijdperk te beginnen, en ze kregen het vooruitzicht om op termijn allemaal kandidaat-lid te worden van de Europese Unie.