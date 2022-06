Lege treinstations, zwarte borden en tienduizenden stakers: grootste Britse spoorwegstaking in 30 jaar begint

Vandaag en de komende dagen zal in Engeland, Schotland en Wales maar een vijfde van de treinen rijden, en dat alleen op de grote verbindingen. Maar bij de zowat 40.000 spoorwegwerknemers hebben zich ook zo'n 10.000 werknemers van de Londense metro aangesloten. Ook daar is grote hinder, zegt correspondente Lia Van Bekhoven, die ging kijken in het station van Richmond: "Hier is het bijzonder rustig, er staan maar zo'n 15 à 20 mensen op de perrons, verdwaalde toeristen of mensen die de krant niet hebben gelezen of de nieuwsberichten niet hebben gezien of gehoord. Metrotreinen zijn er niet, enkel een paar treinen die over een kwartier vertrekken."