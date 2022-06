"Groene toegangspoort" tot strand van Sint-Anneke in Antwerpen is klaar

"Het is de bedoeling om zo veel mogelijk mensen met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer tot hier te krijgen. Daarom is de weg anders ingericht. De auto's worden niet meer gestimuleerd om tot aan het water te rijden, er is een natuurlijke breuklijn. We hebben de vélo-fietsenstalling naar een centralere plek verhuisd. Ook de bushalte is verplaatst zodat de mensen veilig kunnen op- en afstappen", zegt de schepen.