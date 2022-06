"Wij zijn Europa", schreeuwen 100.000 Georgiërs: waarom het verre Georgië beter geplaatst lijkt als EU-lid dan Oekraïne 

Toetreding tot de Europese Unie behelst evenwel tal van criteria en een doorgaans lange procedure. Oekraïne zit nu verwikkeld in een bloedige oorlog met Rusland waarvan de afloop nog onzeker is. Los daarvan is Oekraïne minder ontwikkeld en is corruptie daar schering en inslag. Het kleinere Moldavië is ook in dat bedje ziek en is een van de armste en minst ontwikkelde landen in Europa. Het kan wel aanleunen bij EU-lidstaat Roemenië met wie het cultureel nauw verwant is. Na de toetreding van Roemenië en Bulgarije met corruptie die daarna welig bleef tieren, staat de Europese Unie nu wat meer huiverachtig om nieuwe lidstaten die niet of onvoldoende aan EU-criteria beantwoorden, in de armen te sluiten.