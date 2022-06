Jan Danckaert volgt Caroline Pauwels op als nieuwe rector van de VUB

De focus van Jan Danckaert ligt op de kernopdrachten onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact. De uitdagingen waar de universiteiten in het huidige tijdsgewricht voor staan, zijn groot. “Hoezeer ik de behoefte aan rust ook begrijp, toch moeten we ook beseffen dat er nog moeilijke tijden voor de deur staan. We beleven maatschappelijk turbulente tijden en ingrijpende keuzes zullen moeten worden gemaakt. Dat zal niet anders zijn voor onze universiteit. Daarom moeten we onze slagkracht en wendbaarheid verhogen. Dat doen we door de administratieve processen te vereenvoudigen, de bestuursstructuren lichter maken."