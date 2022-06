Jumbo, het drijvende restaurant en icoon van Hongkong, is gezonken in de Zuid-Chinese Zee

Vooral 's nachts was het met lichtjes versierde restaurant een attractie. Er waren niet minder dan drie verdiepingen waar in totaal meer dan 2.000 mensen konden genieten van eten, maar ook van shows en er was uiteraard -het is Hongkong- een winkelcentrum. Het restaurant figureerde in tal van films en tv-series over Hongkong, onder meer in "Noble House" -een serie met acteur Pierce Brosnan over het reilen en zeilen van een Britse "taipan" of zakenmagnaat in Hongong. Op het einde van die serie gaat het restaurant ten onder in een grote brand. In de realiteit is het nu gezonken in zee.