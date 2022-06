"Vervuiler betaalt": Kamercommissie Energie legt kosten voor ontmanteling kerncentrales volledig bij uitbater

Het ontwerp van de energieminister dateert niet van gisteren, maar het thema is wel actueel. Zoals bekend onderhandelen premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister Van der Straeten (Groen) momenteel met Engie Electrabel over het langer openhouden van de twee jongste kerncentrales. Begin deze maand ontstond deining omdat het bedrijf als tegeneis zou hebben vooropgesteld dat de overheid een deel van de kosten voor de berging op zich zou nemen.

Het wetsontwerp dat vandaag de steun van de Kamercommissie kreeg, houdt daar geen rekening mee. "Volgens het principe 'de vervuiler betaalt' is het aan de nucleaire uitbater om die kosten op zich te nemen en dat schrijven we zwart op wit in de wet", benadrukt minister Van der Straeten. Zij had het eerder al over de "langste, duurste en meest delicate werf" die ons land ooit heeft gekend. De werken zouden tot minstens 2135 duren en hun kostenplaatje zou oplopen tot liefst 41 miljard euro.