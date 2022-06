KU Leuven heeft nieuw doop- en welkomstcharter klaar

De universiteit gaat ervan uit dat alle studentenorganisaties het document zullen ondertekenen. "Het is een breed gedragen project geweest, waarin iedereen via verschillende sessies gehoord is kunnen worden. Alle kringen en clubs, en ook de stad en politie, zijn betrokken geweest. We hebben er goede hoop in dat iedereen er zich achter zal scharen."

Het charter zal normaal gezien vanaf volgend academiejaar voor het eerst van toepassing zijn. Daarna is het de bedoeling dat de verschillende partners minstens tweemaal per jaar samenkomen om het document te evalueren. Indien nodig kan het dus worden aangepast in de toekomst.

Afgelopen academiejaar werd ook al de schachtenverkoop aan de KU Leuven verboden.