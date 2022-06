Leerkrachten basisschool Alberreke in Antwerpen zijn het gelukkigst

Klassewerkplek zet in Nederland al jaren scholen in de kijker waar leerkrachten graag werken en blijven werken. Dit jaar werden voor het eerst Vlaamse scholen onder de loep genomen. Stedelijke basisschool Alberreke in Antwerpen is nu uitgeroepen tot de basisschool met het meeste werkplezier. De school zal de komende tijd opgevoerd worden als een schoolvoorbeeld in de strijd tegen het lerarentekort.