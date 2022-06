Leerling van Sint-Josefinstituut in Essen opgepakt voor dreigen met schietpartij in mail aan leerkrachten

Politiezone Grens stuurde vanmorgen enkele ploegen in burger naar het Sint-Josefinstituut in de Hofstraat in Essen. De school had de politie een mail doorgestuurd waarin een leerling het had over een schietpartij die zou plaatsvinden om 10 uur. Hij had de mail naar verschillende leerkrachten gestuurd. Hoewel al zeer snel vermoed werd dat het om een misplaatste grap ging, nam de politie geen enkel risico.