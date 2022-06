Leerlingen basisschool Rippetip worden peter van natuurgebied De Motte in Bilzen

Een namiddag beheerswerken uitvoeren in natuurgebied De Motte, de leerlingen van basisschool Rippetip in Beverst (Bilzen) doen dat met plezier. Enkele keren per jaar steken de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar er de handen uit de mouwen. "Riet snoeien, de poel proper maken, we hebben hier altijd iets te doen", vertelt een van de leerlingen. "En we mogen dan ook altijd enkele proefjes doen", glundert een andere jongen. "Dan bestuderen we de insecten en de diertjes die hier in het water leven. En een keer hebben we ook braakballen van uilen bestudeerd. Om te kijken of we botjes van muizen konden vinden, dat was wel een beetje vies."