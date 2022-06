Limburgse JAC's en Overkophuizen krijgen meer en meer hulpvragen

Het is belangrijk om zo laagdrempelig mogelijk te werken. Daarom is in september ook gestart met een pilootproject in 7 Limburgse scholen. Een hulpverlener van het JAC is dan 1 dag per week aanwezig in de school. Al 500 jongeren zijn bij een medewerker langs geweest. "Jongeren maken er gretig gebruik van", zegt Albregts. "Vaak kwamen we toch wel zware problematieken tegen, waar we zelf van geschrokken zijn. We merkten ook dat er jongeren kwamen die we anders niet zouden bereiken." Het project wordt verdergezet komend schooljaar, en wordt waarschijnlijk ook nog uitgebreid.