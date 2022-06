Man uit Mechelen opgepakt omdat hij voorbijgangers beschoot met loodjesgeweer

Bij drie gevallen raakten de slachtoffers gewond. "Een jongen van 11 werd geraakt in de onderrug, hij heeft een kleine wonde in de lendenstreek. Een moeder, die aan het wandelen was met haar zoon, raakte gewond aan de elleboog. Zij moest zelfs een operatieve ingreep ondergaan om het loodje te verwijderen. Het laatste slachtoffer raakte vorige week woensdag gewond aan de bovenarm", zegt Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek. "Een vrouw had meer geluk, zij raakte niet gewond maar haar jas werd beschadigd door het loodje."