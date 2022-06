Snoep of kunst? Kunstenares uit Oudenaarde maakt Mariabeeldjes die lijken op het sinterklaassnoep

Guimauve is snoepgoed op basis van opgeklopt eiwit en suiker. Soms wordt er ook Arabische gom aan toegevoegd. In de volksmond wordt vooral gesproken van "guimauvekes". Andere benamingen zijn "spekken", "nonnenbillen", "meiskesvlees" of "schuimpjes".

Het woord "guimauve" is geleend uit het Frans. Het is de vertaling van heemst, de paarsbloeiende moerasplant waarvan het slijmerige wortel-extract werd gebruikt in het originele recept van het snoep. Tegenwoordig wordt het extract vervangen door maïssiroop.