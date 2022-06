Jef (86) uit Mechelen leidt politie naar schutter met loodjesgeweer: "Hij heeft mij beschoten op de fiets"

De politie van Mechelen heeft een 51-jarige man opgepakt die verdacht wordt van het beschieten van verschillende mensen met een loodjesgeweer. De gouden tip om de man te klissen kwam van Jef Meysmans. "Ik reed met mijn fiets naar de bibliotheek toen ik plotse pijn voelde aan mijn linkerarm. Eerst dacht ik dat er iets met veel kracht uit de lucht was gevallen. Want het voelde echt wel als een duw met veel impact. Maar ik fietste toch door. Pas later zag ik dat er meer aan de hand was", zegt hij op Radio 2 Antwerpen.