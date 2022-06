Museumpas al 300.000 keer verkocht en intussen geldig in 220 musea 

Met de museumpas kan je intussen al in 220 musea terecht, sinds de start in 2018 kwamen er al 100 musea bij. Recente nieuwkomers zijn het Museum en Tuinen Van Buuren in Ukkel, het Megalietenhuis in Durbuy en het AfricaMuseum in Tervuren. Directeur Guido Gryseels van het AfricaMuseum: “Het was al een tijdje dat veel bezoekers zich aanmelden met zo’n museumpas, maar daarmee niet binnen konden. Maar nu kan dat dus wel. Zij zijn er erg tevreden mee en wij ook, want door corona hebben we het erg moeilijk gehad. En we merken nu dat die museumpas voor meer bezoekers zorgt."