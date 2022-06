James Cooke stelt in Antwerpen nieuw theaterproductiehuis voor met Dirk Van Vooren

James Cooke en Dirk Van Vooren hebben in Antwerpen hun nieuw theaterproductiehuis voorgesteld dat de naam “Backstage Producties” zal krijgen. Voorheen werkten de twee nog apart voor hun eigen productiehuis, maar ze zullen dus binnenkort samen in zee gaan. “We hebben elkaar nooit echt als concurrenten beschouwd”, vertelt James Cooke.