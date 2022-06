Oekraïne wil land "derussificeren" met nieuwe wetten tegen Russische boeken en muziek: "Absurd, net wat Poetin wil"

In Oekraïne heeft het parlement twee wetten goedgekeurd die verregaande beperkingen invoeren tegen Russische boeken en muziek. Moderne Russische boeken en muziek worden verboden en ook in de media moet de taal nog zo min mogelijk te horen zijn. "Dit is absurd", zegt Rusland- en Balkanexpert Johan de Boose. "Hiermee doen de Oekraïners exact wat Poetin wil: tonen dat het land fascistisch is terwijl dat eigenlijk niet zo is."