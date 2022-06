Nobelprijsmedaille Russische winnaar geveild voor 100 miljoen euro

De veiling vond plaats in New York. De identiteit van de koper, die zijn bod telefonisch uitbracht, is niet bekendgemaakt. Muratov kreeg vorig jaar samen met de Filipijnse journaliste Maria Ressa de Nobelprijs voor de Vrede, voor hun inzet voor de vrije meningsuiting. In zowel Rusland als de Filipijnen is er geen persvrijheid zoals we die in ons land kennen.

Na de Russische inval in Oekraïne eind februari had Muratov zijn helft van het geldbedrag dat aan de onderscheiding vasthangt, al geschonken aan het Oekraïense Vluchtelingenfonds. Nu heeft de journalist ook zijn Nobelprijsmedialle geveild voor 103,5 miljoen dollar, zo maakte veilinghuis Heritage Auctions bekend. Het geld gaat naar het programma van Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, in Oekraïne.