Oekraïense uit Gent start met platform om Oekraïense cultuur te promoten in België

Schrijfster Taissiia Nakonechna heeft in Gent een Oekraïens cultuurplatform opgestart. Het promoot de Oekraïense cultuur in ons land via activiteiten. Kunstenaars kunnen er ook met elkaar in contact komen en samenwerkingen opzetten. Dit weekend is er al een klein event, in het najaar komt er een groot Oekraïens cultuur- en literatuurfestival.