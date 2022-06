Nieuwste subvariant omikronvirus dominant in ons land, met als gevolg stijgende coronacijfers: wat weten we over BA.5? 

BA.5, de nieuwste subvariant van het omikronvirus, is intussen dominant in ons land en zijn aandeel blijft stevig groeien. Met stijgende coronacijfers tot gevolg. BA.5 slaagt er beter in om ons afweersysteem te verschalken, maar worden we er ook zieker van? Hoe immuun zijn we nog en moeten we ons zorgen maken? Dit is wat we intussen weten over BA.5.