Ooievaars broeden op nest van ganzen in natuurgebied Negenoord in Dilsen-Stokkem

In het natuurgebied Negenoord in Dilsen-Stokkem is een koppel ooievaars aan het broeden in een nest dat tot voor kort nog bewoond was door Canadese ganzen. De ooievaars hadden de voorbije jaren altijd gebroed in het gebied Tösch-Langeren in Neeroeteren (Maaseik), maar zijn daar dit voorjaar onverwachts vertrokken.