Oostende wil minderjarigen die voor overlast zorgen strenger aanpakken met alternatieve straf

Net als andere steden krijgt Oostende regelmatig klachten over jongeren die overlast veroorzaken. Volgens de stad hebben ze vooral last van tieners die sluikstorten in de schoolomgeving, wildplassen, de hondenpoep niet opruimen ... Tijdens de zomermaanden gaat het eerder over het negeren van bevelen van strandredders of het baden in een onbewaakte zone.

Maar die acties blijven vaak zonder gevolg, omdat de politie geen proces-verbaal opstelt of omdat het de ouders zijn die de opgestelde GAS-boete betalen. "En dit willen we veranderen met het UNDO-project", zegt de schepen van Handhaving, Maxim Donck (N-VA).