AZ Groeninge opent Koesterplek: "Om te herdenken en tot rust te komen"

“Het is een plek waar ik tot rust kom en waar ik me verbonden voel met Mattis, mijn zoontje dat ik na 26 weken zwangerschap ben verloren”, zegt de moeder van sterrenkindje Mattis. “Het is ondertussen vier jaar geleden. Maar deze plek helpt me om het verlies te verwerken.”

De Koesterplek is een onderdeel van ‘Natuur op Voorschrift’, een project van AZ Groeninge. “We zijn overtuigd dat de groene zone rond het ziekenhuis een positieve boost betekent voor iedereen die hier werkt, op bezoek komt of in het ziekenhuis moet herstellen. Hier kan je even stilstaan bij iemand die je dierbaar is, of zitten op de ronde bank om er je verdriet te delen en troost te ervaren”, zegt Stefaan Lammertyn.