Organisatie begeleidt bedrijven om 300 mensen uit kansengroepen aan te werven

Heel wat bedrijven zoeken op dit moment mensen om openstaande vacatures in te vullen, en daardoor gaan ze ook vaker nadenken over hun personeelsbeleid. Wat valt op? In bepaalde sectoren zijn er nog ongelijke verhoudingen in het personeelsbestand, bijvoorbeeld weining vrouwen of mensen met een migratieachtergrond. De ivzw (internationale vzw, nvdr.) JobRoad begeleidt bedrijven om dat te veranderen, onder meer door het sollicitatieproces aan te passen.