Vier miljoen (!) mensen hebben dringend hulp nodig na overstromingen in India en Bangladesh

De voorbije drie weken is op sommige plaatsen twee keer zoveel regen gevallen als normaal in juni. In de regio Sylhet in het noordoosten van Bangladesh -bekend van ecotoerisme en theeplantages- zijn er al zeker 32 doden gevallen, aan de andere kant van de grens in India zeker 64. Vooral de voorbije dagen regent het op korte tijd veel meer dan normaal met overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg.