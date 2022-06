Parket onderzoekt oorzaak van zware brand op industrieterrein in Hamme

In de industriezone Zwaarveld in Hamme is gisteravond een loods uitgebrand van een bedrijf dat land- en tuinbouwmachines verkoopt. Het vuur ontstond in een magazijn waar er naast heel wat machines ook banden en andere brandbare producten lagen opgeslagen. Het vuur zorgde voor een dikke rookpluim die van ver te zien was en richting Moerzeke en Kastel dreef. De inwoners werd gevraagd om ramen en deuren te sluiten.