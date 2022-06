Rockband Pearl Jam te gast in hotel La Butte aux Bois in Lanaken: "We hadden toch wel wat knikkende knieën"

Pearl Jam was zaterdag de afsluiter op muziekfestival Pinkpop in het Nederlands-Limburgse Landgraaf. Maar overnacht hebben de bandleden in Belgisch-Limburg, in hotel La Butte aux Bois in Lanaken.

En dan hoor je wel eens dat die rocksterren kapsones en bijzondere vragen hebben, maar dat was bij Pearl Jam helemaal niet het geval, vertelt een opgetogen gastenmanager Laura Martinelli: "Ik heb meermaals gevraagd, kunnen wij iets speciaal voorzien. Maar het enige wat ze wilden was voldoende water en koffie." Niet iets wat je meteen associeert met rocksterren, "maar het zijn intussen ook al vijftigers", gaat Laura verder, "en ze hebben nog enkele weken voor de boeg in hun tournee."

Het hotel heeft zelf wel voor enkele attenties gezorgd: een leuk kaartje op de kamer, vers fruit, een speciale cocktail en wat chocolaatjes.