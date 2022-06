Petitie met 2700 handtekeningen voor behoud 400 meter atletiekpiste in Diest

“Ik begrijp oprecht de bezorgdheid van de atletiekclub, ze vechten voor hun 400 meter piste”, zegt burgemeester Christophe Degraef (Open Diest). “Ze hebben goede argumenten, ook technische, waarom een 200 meter piste voor hen geen optie is. Maar ik wil benadrukken dat de plannen nog niet definitief zijn. Er is een minimumprogramma en een maximumprogramma over wat er allemaal op die sportsite moet komen, en in het maximumprogramma is een piste van 400 meter niet uitgesloten. Ik respecteer de vraag die ze stellen, een 400 meter atletiekpiste kan nog altijd op de Warande, maar er zullen dan ook betere afspraken gemaakt moeten worden tussen de verschillende sportclubs.”