Tien verdachten opgepakt bij politieactie tegen phishingbende uit Nederland na onderzoek in Aalter

De werkwijze van de bende was steeds dezelfde. Via e-mail, WhatsApp en sms’en werd een link doorgestuurd die de slachtoffers naar een nagemaakte (bank)website leidde. Hierdoor kregen de verdachten toegang tot de rekeningen van de gedupeerden waarbij ze in totaal meerdere miljoenen euro’s buitmaakten.

“Wij kunnen spreken van tientallen slachtoffers in Vlaanderen”, zegt commissaris Davy De Koeyer van de politiezone Aalter. “Dat zullen er ongetwijfeld nog meer zijn, maar deze hebben we toch al in kaart kunnen brengen. Het gaat telkens om bedragen van honderden tot duizenden euro’s die via de valse links van de slachtoffers hun rekeningen worden gehaald. Zo kon de bende via deze frauduleuze technieken miljoenen euro’s binnenhalen.”