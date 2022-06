Politie bekogeld tijdens achtervolging in Laken, andere patrouille crasht tegen gevel

Kort voor 19 uur merkte een politiepatrouille ter hoogte van het Prins Leopoldsquare twee bromfietsers op die zonder nummerplaat gevaarlijk rondreden. Toen de politie hen wilde tegenhouden, viel één van de verdachten op de grond. De jongeman sloeg te voet op de vlucht, waarna de politie de achtervolging wilde inzetten. “Onze patrouille is toen bekogeld met allerhande voorwerpen door jongeren uit de buurt,” meldt een woordvoerder van de Brusselse politie. “Omdat ze vreesden voor hun veiligheid, werd er versterking opgeroepen. Toen die ter plaatse was gekomen, keerde de rust terug.”

Korte tijd later merkte een andere politiepatrouille de verdachte bromfietsbestuurder op die te voet op de vlucht was geslagen. De inspecteurs probeerden de jongeman klem te rijden, maar het politievoertuig crashte tegen de gevel van een woning in de Alfred Stevensstraat. “Niemand raakte daarbij gewond”, laat de politie nog weten. “De twee verdachte bromfietsers konden niet meer worden opgepakt."