Politie pakt auto af van bestuurder die het al maanden bont maakt in straten van Roeselare

De straten van Roeselare zijn weer een beetje veiliger, nu de politie er voor het eerst een auto in beslag genomen heeft na asociaal rijgedrag. Een bestuurder van 27 zorgde al maanden voor heel wat overlast in het centrum van de stad. Hij reed met gierende banden door de bochten, trok snel op en zorgde voor heel wat geluidsoverlast.

De politie kreeg heel wat klachten binnen van inwoners, maar kon de jongeman maar moeilijk op heterdaad betrappen. "Zolang we het zelf niet gezien hebben, kunnen we niet optreden", zegt Carl Vyncke van de politiezone Riho. "We hadden hem wel al op camerabeelden zien rijden, maar konden hem pas een paar dagen geleden op heterdaad betrappen en aan de kant zetten."

De auto is voorlopig 1 maand in beslag genomen en de man is 15 dagen zijn rijbewijs kwijt. Het is uiteindelijk de burgemeester van Roeselare zelf die zal beslissen wanneer de man zijn auto terugkrijgt en welke boete hij moet betalen.