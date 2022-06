"Regering speelt met onze veiligheid": N-VA en Vlaams Belang vinden repatriëring IS-vrouwen onbegrijpelijk 

Op sociale media maakte onder meer Metsu gisteren al bekend dat er afgelopen nacht een repatriëring zou plaatsvinden. Nochtans moest de "delicatie operatie" in het grootste geheim gebeuren. "Omdat het een gevaarlijke operatie is", verduidelijkt De Croo. "Er is vanuit politici van de oppositie informatie gelekt naar buiten. Onze militairen gaan op terrein dat wij niet perfect kunnnen beveiligen. Terwijl die operatie aan de gang is moet iedereen beseffen dat als je informatie lekt je potentieel onze militairen in gevaar brengt. Gelukkig is dat niet gebeurd."