Rechter in Tongeren veroordeelt 'groothandelaars in criminele diensten' tot 54 maanden cel

,De zaak ging aan het rollen in de zomer van vorig jaar. De politie deed toen in een dossier van mogelijke wapenhandel een huiszoeking bij een 45-jarige Genkenaar. Tijdens de huiszoeking werden twee pistolen en een bruine cilinder met daarin Cobra 6-vuurpijlen gevonden. Daarnaast troffen de agenten ook 21 grote cilinders met lachgas aan in de garage. Die bleken eigendom te zijn van de 24-jarige zoon van de Genkenaar. Die hield zich, samen met enkele vrienden, bezig met een grootscheepse handel in lachgas, MDMA en xtc-pillen.

Tijdens de verschillende huiszoekingen die volgden, werd nog een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk gevonden: onder meer 226 Cobra 6-vuurpijlen, en ruim 900 vuurpijlen in verschillende maten en gewichten. De Cobra-vuurpijlen worden volgens het Openbaar Ministerie vaak gebruikt bij plofkraken en tijdens rellen.