Roeselare wil dankzij "klimaatcoalitie" volledig klimaatneutraal zijn tegen 2050

De omslag naar een klimaatneutrale stad zet je niet alleen. Daarom verzamelt de stad Roeselare tal van scholen, verenigingen, bedrijven en ondernemers in een klimaatcoalitie. Zij zullen geregeld samenkomen om te bekijken hoe ze zo weinig mogelijk CO2 of andere broeikasgassen kunnen uitstoten. De leden van de coalitie kunnen dan weer andere mensen en organisaties aanspreken om zich in te zetten voor het milieu. Er zal gewerkt worden rond duurzame warmte, duurzame energie, duurzaam wonen en een duurzame omgeving.

Roeselare is al een tijdje bezig met de omslag naar klimaatneutraliteit. Het is de stad met het hoogste aantal zonnepanelen in de provincie West-Vlaanderen. Er is ook een warmtenetwerk dat de warmte die vrijkomt door afval te verbranden hergebruikt om het zwembad te verwarmen.